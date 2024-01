In anteprima il video Rockstar dei bolognesi Stil Novo

Bologna, 15 gen. (askanews) – In anteprima il video con la versione acustica di “Rockstar” il nuovo singolo della band bolognese Stil Novo, una canzone che immagina le stelle del rock come supereroi della Marvel.

In maniera semplice e diretta la band ha voluto presentare in versione acustica (chitarra e voce) il brano che sta riscuotendo un ottimo riscontro nelle classifiche indipendenti radiofoniche. “Il loro superpotere è di cambiare il mondo con le canzoni e di ispirare chi scopre la musica rock a battersi per un mondo migliore. Con un ritmo incalzante e un riff di chitarra esplosivo, il grido di “Rockstar” è “Alza le casse e premi play”.

Il gruppo è composto dai fratelli Viames Arcuri (chitarra ed autore testo e musica) e Antonio Arcuri, Fabio Biagi (batteria), Andrea Marchesi (basso), Alessandro Maiani (mix, arrangiamenti, produzione, tastiere e loops), Luana Bellucci (voce). Il brano è stato mixato presso gli studi AM productions, mastering a cura di Nicola Fantozzi (LevelMastering).

Gli Stil Novo, con base a Bologna hanno pubblicato 4 album con l’etichetta discografica AM Productions, realizzando varie collaborazioni musicali; ci sono i featuring di strumentisti come Federico Poggipollini e Fabrizio Bosso, e gli interventi alla voce di Omar Pedrini, Daniele Groff e Leda Battisti. Dopo l’album “I treni persi”, da cui sono stati estratti 5 singoli distribuiti da Universal, a dicembre 2023 pubblicano “Rockstar”, la prima canzone con Luana Bellucci alla voce.