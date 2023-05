In anteprima il video "Sangue nel sangue" di Luca De Gregorio

Milano, 5 mag. (askanews) – In anteprima il video di “Sangue nel sangue” del cantautore milanese Luca De Gregorio. Descrive la battaglia di un figlio, un inferno che continua a bruciare dentro di lui giorno dopo giorno. Si cammina a piedi scalzi con una chitarra, dove la fragilità del presente, l’intimità di un passato, si uniscono ad un grido di rabbia e di speranza. Una sopravvivenza per continuare a disegnare un futuro.

Luca De Gregorio è un cantautore, musicista poli- strumentista. Frequenta il conservatorio L. Perosi di Campobasso. Si diploma successivamente in Chitarra Blues presso il C.P.M di Milano e figura tra i vincitori del laboratorio Crea Musica (cantautori) 2009/2010 seguito dallo stesso presidente e fondatore dell’istituto, Franco Mussida. Nell’attuale e ormai seconda casa inizia la sua intensa attività artistica live che lo porta ad esibirsi da Busker, ai principali club milanesi fino ad arrivare in Svizzera (St. Morits – Zurigo), a calcare palchi e festival internazionali. Da sempre collabora come autore e compositore per vari circuiti editoriali. Senza mai abbandonare la scrittura dei suoi brani, nel 2016 è tra i talenti concorrenti del Team Dolcenera nella quarta edizione del programma televisivo The Voice of Italy in onda su Rai2.