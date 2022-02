In anteprima il video “Saremo 1” della band Le Lune di Giove

Milano, 17 feb. (askanews) – Si intitola “Saremo 1” (Al-Kemi Records / Ala Bianca), il singolo de Le Lune di Giove, band milanese che debutta con questo brano disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 16 febbraio. Il brano sarà inoltre in rotazione radiofonica da venerdì 18 febbraio.

Le Lune di Giove sono composte da Ludovica Trinx (voce, chitarra), Simone Vitellaro (chitarra), Luca Di Benedetto (basso) e Cristian Rivera (batteria, pad, percussioni).

Tutti i membri della band hanno scritto e composto “Saremo 1”, con la produzione di Andrea Cattaldo e Federico Trinx e mix e master di Matteo Cantaluppi.

“Guardiamoci intorno. Quanto facilmente viene a mancare il senso di fratellanza tra gli uomini? Ci siamo forse dimenticati della bellezza di essere qui, insieme? Ed è spesso flebile anche la nostra connessione con la terra e con ogni creatura che abita questo pianeta – raccontano Le Lune di Giove – Il fedele cane, difensore delle greggi riconoscerà mai che il lupo cacciatore contro cui si batte, altri non è che suo antico fratello? E il lupo selvaggio sarà in grado di comprendere i motivi della rinuncia alla libertà del cane? Forse, quando dalla comprensione dell’altro, nascerà la compassione dell’altro, allora i due fiori venuti da un unico seme si ameranno davvero, e finalmente “Saremo 1″”.

Il 18 febbraio, insieme alla rotazione radiofonica, il brano sarà anche online su YouTube con il video ufficiale, diretto da Mauro Lamanna.

Le Lune di Giove descrivono il concept legato al videoclip così: “Nel videoclip di “Saremo 1”, diretto da Mauro Lamanna, abbiamo voluto rappresentare in varie forme la bellezza, che è per noi espressione dell’amore. Non facciamo riferimento alla bellezza legata a canoni estetici, ma a quella che un animo sensibile può cogliere ad esempio in due persone che si tengono la mano, in uno sguardo, o nella chioma di un albero, in una roccia, nel cielo infinito. Citando il maestro Franco Battiato: “Tutto l’universo obbedisce all’amore”. Riconoscerlo, comprenderlo e accettarlo nel nostro cuore potrebbe essere un passo verso un futuro di pace universale”.

Le Lune di Giove è una giovane band milanese che nasce nel 2021. Il nome del gruppo è ispirato dalla fusione della Luna che simboleggia austerità, e dal pianeta Giove che è il pianeta più grande, considerato il pianeta della fortuna. Proveniente da un background molto profondo, è un progetto alternative senza definizione di genere, un mashup di contaminazioni, in cui spicca l’inconfondibile voce di Ludovica, leader della band. Dopo un anno di ricerca, trascorso a perfezionare il loro sound, inaugurano il 2022 con “Saremo 1”, il loro primo singolo in uscita il 16 di Febbraio. Le Lune di Giove, seppur al debutto, hanno già alle spalle una collaudata esperienza live, condividendo il palco con numerosi artisti della scena underground milanese.