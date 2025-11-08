Milano, 8 nov. (askanews) – In anteprima il video “Sea of Time” nuovo singolo dei Variance che si colloca in maniera diametralmente opposta al precedente brano “Bane” nella sua sfera emotiva, lasciando alle spalle le emozioni più cupe e fiorendo invece in quelle più positive e luminose, condensando lo spirito del precedente album Sight From a Lucid Dream in un’unica traccia.

“E’ la canzone che avremmo sempre voluto scrivere. Il nostro inno alla vita dove la parte strumentale, energica e cinematica, sorregge un testo di carattere autobiografico che fiorisce in un’esplosione di gioia data dalla consapevolezza dell’autorealizzazione.” – aggiunge la band.

Il brano sviscera un difficile passato nelle strofe, trasmette forza e speranza nei ritornelli e culmina con un determinato e felice sguardo al futuro nel finale; la visione globale di questo intreccio fornisce il titolo del brano. A differenza dei singoli precedenti, questa traccia è molto più diretta, personale e confidenziale, l’ascoltatore vive un viaggio racchiuso in quattro minuti e mezzo di esperienze di vita che ognuno di noi ha potuto percorrere, con la nostra profonda speranza che questo possa trasmettere il messaggio: oltre l’ostacolo v’è sempre la felicità!

ll videoclip ufficiale accompagna questa narrazione mostrando il dualismo tra la vita reale e la gioia che nasce dal perseguire i propri sogni. Il tutto è osservato da un luogo esterno, esente dal tempo, rappresentato dai membri della band all’interno del limbo. Assieme alla canzone, il video cresce, si sviluppa attraverso un percorso che parte dalle stanze dove tutto è cominciato, sino a culminare nell’esibizione finale in cima ad un monte dove il cielo si può toccare con mano e più in alto di così rimangono solo le stelle.