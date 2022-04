In anteprima il video “Semplicemente” di Leone11

Milano, 19 apr. (askanews) – In anteprima il video del nuovo singolo di Leone11 “Semplicemente”. La produzione musicale è di Erik Bosio e la direzione artistica è di Andrea Monteforte.

“Ognuno di noi arriva a un punto della vita dove deve fare i conti con l’inferno interiore. Il giudizio di chi non ti capisce, il concetto di famiglia che va in briciole, la paura generata da chi dovrebbe proteggerti, la società che ti impone di essere solo parte di una catena di montaggio volta a distruggerti l’anima, la solitudine, i sorrisi finti che piano piano si trasformano in lacrime non appena ti trovi solo nella tua stanza e la mancanza di prospettive nel futuro.

Con la testa in quell’inferno, la notte di un giorno qualunque vissuto – racconta Leone11 – ho scritto “Semplicemente”. Il video realizzato da una mia idea, con la regia di Errico D’Andrea, è stato girato a La Bella Vite a Carpeneto, sulle colline alessandrine, in una giornata piena di neve. ”

Leone11, nome d’arte di Daniele Manfrinati, nasce il 10 agosto del 1990 ad Alessandria. Il 22 aprile 2022 esce “Semplicemente”, brano che anticipa la pubblicazione di un album previsto entro l’anno.