In anteprima il video "Sogni sgretolati" di Manuel Dang

Milano, 11 nov. (askanews) – In anteprima il video “Sogni sgretolati” il singolo d’esordio di Manuel Dang, brano intenso e coinvolgente scritto con Federico Ranauro, disponibile in digitale (Musica è / The Orchard).

“Con questo singolo vorrei enfatizzare il tentativo di potersi immergere nei sentimenti e nelle emozioni della propria amata, al fine di comprenderne lo stato interiore, questo è un percorso permeato da sguardi, impressioni e l’immenso splendore di lei che, nel suo dissidio, appare allo stesso modo, profonda e straordinaria.

Pertanto il maturare di questa relazione, permette l’instaurarsi di una sorta di muro protettivo innalzato alle spalle della ragazza che non potrà mai sentirsi afflitta o pugnalata alle spalle – racconta Manuel Dang – il ritornello è nato quasi tutto d’un fiato, stavo suonando la chitarra e quelle parole mi sono venute in mente con una melodia già formata, come se la canzone stesse bussando alla porta. Il titolo, in realtà, è venuto subito dopo ed è direttamente legato a quella spontaneità. L’ho scelto perché è la frase chiave, la vera essenza emotiva del ritornello, volevo che catturasse immediatamente quel senso di immersione e protezione di cui parlo, quel desiderio di entrare nell’anima della persona amata. È un titolo che ti anticipa subito il cuore del messaggio.”

Il video, regia di Paranoids, girato tra le maestose vette delle Dolomiti, intreccia la forza della natura con la delicatezza dei sentimenti. Sotto un cielo azzurro che sembra infinito, tra rocce imponenti e distese di luce, la voce del cantante racconta un amore senza tempo, fragile come la neve che si scioglie al sole. Le montagne diventano il riflesso di un’anima che resiste, mentre i sogni, sospesi tra terra e cielo, cercano ancora un modo per non sgretolarsi.

Manuel D’Angiolillo, in arte Manuel Dang, è nato il 15 giugno 2002 a Vallo della Lucania, in provincia di Salerno.