In anteprima il video "Sotto Coperta" di Silent Wall

Milano, 3 lug. (askanews) – Silent Wall presenta “Sotto Coperta”, il nuovo singolo che sfida i cliché romantici e cinematografici sulla vita di marinai e pirati. Con un testo denso di suggestioni e doppi livelli, il brano unisce l’immaginario salmastro dei viaggi in mare all’alienazione delle serate cittadine, in un parallelismo affascinante tra libertà e prigionia, tra fuga e routine.

“Siamo sicuri che la vita di marinai e pirati del passato sia così come la descrive il cinema?”

Nel racconto, la ciurma non è un’icona muscolare e virile, ma un microcosmo di relazioni scomposte, eccessi, inibizioni sciolte nell’alcol e nella solitudine del mare.

Il videoclip ufficiale, a cura del regista Domenico Manzo e girato presso girato presso il pub Il Cantinone di Abbiategrasso (MI), come il testo stesso del brano, si interroga goliardicamente sullo stereotipo della virilità mascolina dei pirati, immaginando i rapporti di una ciurma poco sobria e libertina che non tocca terra per settimane. Scherzando sui luoghi comuni, si offre uno stimolo di riflessione e sensibilizzazione contro i pregiudizi dell’omo transfobia.

“Sotto Coperta” è anche un’istantanea della noia contemporanea: appuntamenti che non lasciano traccia, serate fotocopia, il desiderio costante di una svolta che spesso si nasconde dove meno te l’aspetti forse proprio al tavolo accanto.

La metafora marina diventa allora un invito: non serve travestirsi per essere liberi, basta cambiare prospettiva, lasciarsi trasportare come in un viaggio per mare.

“Sotto Coperta” è una traccia fedele all’identità di Silent Wall, sempre in bilico tra introspezione e energia.

Il brano è inserito nel disco “Silent Wall”, prodotto con il contributo del “Bando Nuove Produzioni Discografiche” di Nuovo Imaie, firmato ARTEN e distribuito da Universal per Be Next Music.

Silent Wall condensa un’esperienza in embrione da tempo, un’esigenza e una volontà di esplorazione stilistica. La formazione umanistica dell’autore Matteo Boccadamo influisce su testi e tematiche che abbracciano storia e letteratura, presentate con tono ora aulico, ora goliardico. Un sound contestualizzato richiede vari strumenti acustici, e sonorità proprie di tradizioni europee e orientali, antiche e moderne.

La fusione di stili e sperimentazioni, e di esperienze portate dai vari artisti che gravitano intorno al progetto, dà vita al primo album che parte dal cantautoriale per spaziare all’ethnic folk.