In anteprima il video "Tempo" della cantautrice tabascomeno

Milano, 2 feb. (askanews) – In anteprima il video “Tempo”, singolo della cantautrice calabrese di stanza a Bologna tabascomeno estratto dall’album d’esordio “RICONDITO” uscito il 9 gennaio di Dumba Dischi. Nel video diretto da Alice Adami un eroe errante attraversa le lande desolate dell’Emilia-Romagna, portando nel cuore il peso di antiche sconfitte.

Il suo passo lento riecheggia tra le architetture sospese di Tresigallo, la città metafisica, dove il silenzio sembra scrutare la sua anima ferita. Da lì si spinge verso le steppe paludose, un labirinto di nebbia e acqua che mette alla prova il suo ultimo frammento di volontà. È in questo viaggio verso il lido di Volano, davanti all’immensità del mare, che il paladino consuma il suo destino: seduto sulla sabbia battuta dal vento, affida al mondo le sue ultime memorie, testamento di un’anima che non ha mai smesso di lottare.

Il brano, dal tono emotivo e dalle percussioni incisive, racconta il viaggio interiore di un eroe stremato dopo una battaglia. Alternando la narrazione tra manuale di istruzioni e diario di bordo, offre sostegno a chi cerca di rialzarsi, invitando l’ascoltatore a reagire al torpore quotidiano. Si trasforma in un mantra sulla forza di riprendersi e plasmare il proprio destino. Alla fine, l’eroe compie un sacrificio consapevole per gli altri, lasciando un manoscritto come eredità, ricordando la figura di Orlando che si separa per sempre dalla spada Durlindana.

“Il pezzo è nato in un caldo pomeriggio di luglio, mentre ero in Calabria durante il Covid. Studiavo a Bologna ma vivevo temporaneamente da mio zio Walter a Reggio Calabria. Le giornate erano monotone e alienanti, tutte davanti al computer. Un giorno ho osservato il tramonto dal terrazzo: quel momento ha riattivato il mio tempo interiore e ispirato la canzone. Ho scritto Tempo seduta a terra, lasciando che le parole arrivassero spontaneamente nel tempo del tramonto. Dopo tanto, mi sono sentita di nuovo parte del mondo”. – tabascomeno.

Il brano è scandito da una parte percussiva molto importante: incalzante, rappresenta il ritmo di una camminata che successivamente si tramuta in una corsa a perdifiato. La parte corale accompagna le ultime gesta del paladino, come per avvolgerlo in un ultimo abbraccio come una coperta di Linus.