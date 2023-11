In anteprima il video "The Last Ride" dei The Doge

In anteprima il video "The Last Ride" dei The Doge

Milano, 14 nov. (askanews) – In anteprima il video di “The Last Ride” feat. Don Antonio, il nuovo singolo targato The Doge, band composta da Stefano Bergamaschi (Chitarre, Tromba, Pianoforte), Gigi Magnozzi (Basso, Archi, Chitarre) e Lorenzo Bergamino (Batteria, Vibrafono, Pianoforte, Percussioni). Una composizione che cattura l’essenza del paesaggio desertico attraverso una combinazione di suoni e ritmi coinvolgenti, offrendo un’esperienza sonora unica che mescola influenze texane e messicane in modo affascinante. Un’esperienza sensoriale che fonde musica, paesaggio e immagini in un viaggio sonoro e visivo indimenticabile attraverso il deserto. Questo video è il risultato di una fortunata collaborazione che si protrae da lungo tempo fra i membri dei The Doge con Betabel Film di Tiziano Colucci e Sara De Martino, due professionisti affermati in Italia rispettivamente come videomaker e regista nell’industria cinematografica e dei media. Il video cattura in modo magistrale l’atmosfera e l’essenza del brano, creando un’esperienza visiva coinvolgente ispirata alla triologia del dollaro di Sergio Leone.

Il brano, che vede il prezioso featuring con Antonio Gramentieri, musicista e produttore italiano di fama internazionale conosciuto come Don Antonio (co-produttore anche di due brani dell’ultimo album di Vinicio Capossela), è tratto dall’album “Salt Lake”, vincitore del finanziamento di Nuove Produzioni discografiche 2022 – 2023 con il contributo di NuovoImaie e prodotto da Nadir Music.