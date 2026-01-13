In anteprima il video "Tutto Normale" brano inedito di Roxy B.

Milano, 13 gen. (askanews) – In anteprima il video “Tutto Normale” il nuovo singolo inedito di Roxy B., brano vibrante ed intenso, scritto e composto come sempre con Antonio Esposito e Luca Rustici, che ha curato anche gli arrangiamenti, disponibile in digitale (L’n’R Productions / Universal Music Italy). Fuori anche il video.

“Il titolo di questo brano, scritto non molto tempo fa, sintetizza la tendenza a normalizzare dinamiche relazionali disfunzionali, per evitare di affrontare la realtà che si sta vivendo e per paura di rimanere soli.

Io – afferma Roxy B. – vorrei comunicare che è necessario acquisire la capacità di distinguere tra amore e dipendenza affettiva. Leggersi dentro, con coraggio, per comprendere cosa davvero ci sta spingendo verso qualcuno. Prestare attenzione ai suoi comportamenti, perché sono questi – non le sue parole – a rivelarci il suo livello di maturità emotiva ed i reali sentimenti che nutre verso di noi. Il fatto è che, il più delle volte, ciò che ci muove, in una relazione, è il bisogno di riempire i vuoti dentro di noi e di curare le reciproche ferite interiori. Spesso – prosegue l’artista – scambiamo per amore le sensazioni forti che l’altra persona ci fa provare: ci sentiamo persi e abbandonati quando lei si allontana emotivamente da noi e pieni di gioia quando, col suo riavvicinamento, ci ricompensa della sofferenza patita a causa della sua assenza. Il tutto in un ciclo senza fine e sempre più serrato. Il vero amore, invece, non procura dolore, né picchi di felicità, ma dona serenità, sicurezza e presenza costanti. È il luogo dove ci si può esprimere senza paura di essere giudicati, dove si trova ascolto e sostegno, senza doverli chiedere, dove si può lavorare insieme per risolvere gli inevitabili conflitti, senza subire volontà di sopraffazione. Credo che comprendere queste differenze sia fondamentale per migliorare la nostra vita di relazione.”

Anche per questo singolo l’artista si è affidata, per la regia del video, a Salvatore Maiorano che lo ha ideato e realizzato. Il video traspone in immagini la parabola emotiva descritta nel brano. Racconta di una giornata trascorsa in solitudine e nell’indifferenza degli altri, tra riflessioni ed emozioni contrastanti, fino al ritorno a casa, quella casa da cui si era tentato di fuggire.

Roxy B. è una cantante di origine abruzzese, milanese di adozione. Voce ruvida e sensuale che si fa interprete di un pop sofisticato, dalle sonorità anni ’80.