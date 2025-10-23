In anteprima il video "Un amico come me" di Alessandro Bono

Milano, 23 ott. (askanews) – “Un amico come me” di Alessandro Bono, brano contenuto in “Oltre l’Anima” album di inediti, pubblicato da RCA Records Label per Sony Music Entertainment Italy su tutte le piattaforme, store digitali e in CD. “Un amico come me”, brano già conosciuto, che viene riportato a nuova luce grazie a una versione restaurata del videoclip per la regia di Alessandro Salaorni con Fabio Bianchini.

Un’introduzione che sembra un abbraccio, l’inizio perfetto di questo percorso “Oltre l’anima”.

Nel corso dell’evento che si terrà il 25 ottobre al Teatro Spazio Tertulliano a Milano in Via Tertulliano 68 la presentazione del nuovo album di Alessandro dal “Oltre l’anima”. Una serata per ricordare Alessandro con la partecipazione di amici, collaboratori, musicisti che hanno avuto il piacere di conoscerlo e nuovi amici che vogliono ricordarlo cantando le canzoni inedite presenti nell’album e i successi storici. Tra gli ospiti Mario Lavezzi, Andrea Mingardi, Edo Pop, Eleonora Rindi, Kava con la K, Marco Baroni, Manuel Puelli, Pietro Bombardelli ed altri accompagnati da Ivano Conti, Matteo Canali, Fiamma Velo, Paolo Saraceno, Pietro La Pietra e Giulia Finco.

Questa la tracklist dell’album “Oltre l’Anima”: “Un amico come me”, ” Baby”, ” Il traffico”, “Stretto tra morse”, “Doppio Gioco”, “Bambina”, “Nervi”, “Lacrime salate”, “Aranciata amara”, “Senza amore non vivrò” e “Ognuno per sé, Dio per tutti”.

Alessandro Bono era il figlio di Luisa Bono e di Riccardo Pizzamiglio. Il debutto discografico nel 1985 con “Walkie Talkie” e Vittorio Salvetti, patron del Festivalbar, lo volle alla sua manifestazione. Ha partecipato a tre edizioni del Festival di Sanremo: nel 1987 con “Nel mio profondo fondo”, nel 1992 portando “Con un amico vicino” cantata in duetto con Andrea Mingardi e nel 1994 con “Oppure no” sua ultima esibizione live. Tra la fine degli anni ’80 e gli inizi del ’90, Alessandro Bono ha aperto i concerti di Bob Dylan, Francesco De Gregori e Gino Paoli.

Nel 1988 ha pubblicato il singolo “Gesù Cristo” contenuto nel suo primo album. Tra il ’91 e il ’92 ha scritto tre brani per Ornella Vanoni e due per Loretta Goggi. Ospite anche nell’album omonimo di Riccardo Cocciante del 1991 e in “Voci 2” di Mario Lavezzi, in cui duettava con Cristiano De André. Ricordato per lo stile spigliato che aveva sul palcoscenico e per il repertorio delle sue canzoni era definito il “rocker gentile”. Nel 2024 Sony pubblica, come omaggio a 30 anni dalla sua scomparsa, “Dentro l’Anima” album che viene lanciato con la pubblicazione del video restaurato di “Gesù Cristo”, sul canale VEVO dell’artista. Un ristretto gruppo di suoi fan, vicini anche alla mamma di Alessandro, recuperano materiale e sempre con Sony Music Entertainment Italy, a ottobre 2025 esce “Oltre l’Anima” un album di inediti già prodotti ma mai pubblicati che sono stati rimasterizzati, insieme a provini che hanno mantenuto il sapore “autentico” delle registrazioni originali di allora.