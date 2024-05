In anteprima il video 'Una fine diversa' degli Stil Novo

Milano, 20 mag. (askanews) - In anteprima il video della band bolognese Stil Novo, 'Una fine diversa'. Un brano dalla forte componente cinematografica: una coppia sta per lasciarsi definitivamente, tra valigie pronte, malessere e livore. La voce narrante non ci sta e, come se vivesse in un film, vor...

Milano, 20 mag. (askanews) – In anteprima il video della band bolognese Stil Novo, ‘Una fine diversa’. Un brano dalla forte componente cinematografica: una coppia sta per lasciarsi definitivamente, tra valigie pronte, malessere e livore. La voce narrante non ci sta e, come se vivesse in un film, vorrebbe essere il regista per poter scrivere un finale più felice e romantico. Il testo ha continui rimandi a “Via col vento”, il colossal del 1939 diretto da Victor Fleming.

Queste le parole di Viames Arcuri al riguardo: “Io e mio fratello siamo molto appassionati di cinema, scriviamo le sceneggiature dei videoclip della band fin dagli inizi, insieme al regista Simon Barletti. Volevo scrivere qualcosa che testimoniasse il mio amore per la settima arte, in una canzone che, tra arrangiamento e parole, sembrasse la scena madre di un film”.

Il brano, già disponibile nelle principali piattaforme digitali, è stato mixato presso gli studi AM productions, mastering a cura di Nicola Fantozzi (LevelMastering). La copertina è stata realizzata da Anita Ferrari.