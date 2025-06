In anteprima il video "Vivo la notte" il singolo di Valerio Scanu

Milano, 6 giu. (askanews) – In anteprima il video “Vivo la notte”, il nuovo inedito di Valerio Scanu con William Buca, Brigida Carbone e Elio Depasquale che ha curato anche la produzione artistica, disponibile in digitale (NatyLoveYou/ADA Music Italy).

“Vivo la notte” si propone come apripista di un nuovo modo di concepire la canzone dance.

Musica accattivante, testo profondo, cassa in quattro ed immagini kerouachiane. La canzone descrive una situazione in cui il protagonista, dopo la fine burrascosa di una storia importante, si trova a vivere in modo intenso la notte e tutto ciò che ne deriva.

“L’idea per il video – dice Marco Giacomozzi che ha curato la regia – era quella di creare situazioni dinamiche in cui la parte cantata fosse elemento centrale, uscendo dagli standard dei videoclip attuali. Ci sono infatti numerose inquadrature del cantato, anche durante le parti in cui sono presenti i ballerini, per rendere l’esperienza visiva coinvolgente e ritmata. Girato interamente all’Eur, ambientazione che offre un contrasto straordinario tra il bianco dei marmi e il disegno delle luci che avevamo immaginato, per un gioco di colori che esalta ulteriormente l’estetica del video, creando un’atmosfera unica e suggestiva.”

“Le scene girate all’interno della macchina si sono rivelate le più divertenti da realizzare. Nonostante gli spazi ristretti – racconta Valerio Scanu – ci siamo divertiti a trovare soluzioni creative per catturare al meglio ogni momento, rendendo queste riprese un elemento distintivo del video. Il grande affiatamento tra tutti i partecipanti ha reso l’esperienza ancora più memorabile.