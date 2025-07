In anteprima il video "Volo di notte" nuovo brano di Federico Paciotti

Milano, 14 lug. (askanews) – In anteprima il video di “Volo di notte” il nuovo brano del cantautore romano Federico Paciotti. A distanza di 25 anni da “Con te partirò”, la coppia di autori Francesco Sartori/Lucio Quarantotto, scrive il brano ”Volo di Notte” cantato magistralmente dall’ex componente dei Gazosa. Il brano è stato registrato dal vivo presso la Casa della Musica di Parma, con la direzione d’orchestra a cura del Maestro Tiziano Popoli

Spiega Federico Paciotti: “È stata Caterina Caselli a farmi ascoltare per la prima volta “Volo di notte”.

Rimasi subito molto coinvolto dalla potenza di questa canzone: è un viaggio sopra i confini della terra, oltre il tempo la trovo magica. Sono molto onorato di cantare questa perla, scritta da Francesco Sartori e Lucio Quarantotto e sono felice di averla nel mio disco”.

Federico Paciotti (Roma, 1987) è un tenore e chitarrista che ha coltivato fin da bambino il sogno di unire il rock con il canto lirico. Nel 2024 in occasione della prima tappa in Argentina a Buenos Aires del tour mondiale della nave Amerigo Vespucci, viene chiamato a rappresentare l’eccellenza italiana nel mondo con un concerto per la cerimonia di arrivo della nave in Argentina.