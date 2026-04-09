In anteprima il video "Where The Wind Blows" di Dario Distasi

Milano, 9 apr. (askanews) – In anteprima il video “Where The Wind Blows”, il nuovo singolo di Dario Distasi per Red&Blue Music Relations distribuito da ADA Music Italy. Dal 10 aprile 2026 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica”Where The Wind Blows” è un brano che parla di quel momento preciso in cui ci si arrende, ma non per sconfitta, bensì per necessità di libertà.

È la voce di chi ha passato troppo tempo a cercare di “andare bene” a qualcun altro, sforzandosi di incastrarsi in forme non sue, fino a capire che il prezzo da pagare era diventato troppo alto.Il protagonista della canzone arriva a un punto di rottura consapevole: sceglie di smettere di cambiare se stesso pur di compiacere gli altri.

È un atto di coraggio estremo, in cui ci si dichiara pronti a veder crollare tutto ciò che si è costruito fino a quel momento, accettando il rischio di ricominciare da zero pur di non tradire la propria natura.Musicalmente, il pezzo riflette perfettamente questo viaggio interiore. Si muove con grazia in un ambito cantautorale che privilegia l’eleganza e l’equilibrio, partendo in modo intimo per poi esplodere emotivamente nella parte centrale, proprio come uno sfogo liberatorio. La ricerca sonora punta tutto sulla purezza e sull’essenzialità: il dialogo tra chitarra acustica, elettrica e pianoforte crea un’atmosfera autentica, dove la semplicità non è una mancanza, ma il mezzo per arrivare dritti al cuore dell’ascoltatore.Commenta l’artista sul nuovo singolo: “Scrivendo Where The Wind Blows, ho dovuto suddividere il lavoro in molti più momenti del solito. Era come se avessi trovato un brano che sapevo di dover scrivere da tempo, ma che avevo un po’ paura di scrivere. Per molti versi, ha rappresentato un modo di allontanarsi dal mio stile di songwriting – era uno degli obiettivi ai quali tenevo e non riguarda solo questo brano. Tuttavia, in questo caso ho sentito di aver provato ad affrontare soluzioni e sonorità più classiche del mio solito e che questo mi abbia arricchito molto. Quando ho finito la mia pre-produzione e mi sono trovato a registrare la voce con Francesco Apolloni, mi sono accorto che non era solo la mia sensazione, ma che anche lui sentiva qualcosa di diverso in questo brano.”Il videoclip di “Where The Wind Blows”, diretto dal regista Diego Mercadante, trasforma una libreria in un palcoscenico intimo e senza tempo. Con un’estetica ricercata che richiama le atmosfere colte e malinconiche del cinema di Woody Allen, il video mette in scena l’evoluzione di un rapporto umano attraverso lo scorrere delle sue fasi naturali.Tutto ha inizio tra gli scaffali, dove il libraio, interpretato da Pierdomenico Simone, incontra una lettrice, Claudia Ferrara. Da questo primo contatto le loro vite iniziano a intrecciarsi in un racconto fatto di sguardi, passioni condivise e una crescente simpatia che sembra unire i due protagonisti in un destino comune. Tuttavia, con la stessa naturalezza con cui è nato l’interesse iniziale, la narrazione scivola verso l’epilogo inevitabile della loro storia. Il video accompagna così lo spettatore fino al momento di un addio duro e definitivo, restituendo visivamente quel senso di resa e di distacco che caratterizza profondamente il brano.