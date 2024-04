In anteprima il video 'You Are The Sun' singolo dei Southlands

Milano, 10 apr. (askanews) – In anteprima il video ‘You Are The Sun’, il nuovo singolo dei Southlands, che anticipa l’uscita del nuovo album di inediti di prossima uscita, prodotto da Appaloosa Records.

“You Are The Sun”, è una canzone che racconta una storia d’amore tra due persone fragili che non riescono sopravvivere al mondo attuale, così effimero. Un mondo “oscuro”, sempre più virtuale e privo di ogni certezza a sfavore dei rapporti sociali più veri. Ma quando esistono, come succede alla coppia protagonista del brano, cala ogni ombra e su di loro torna a splendere il Sole.

I Southlands dichiarano “Tra tutte le canzoni che compongono l’album di prossima uscita, abbiamo scelto ‘You Are The Sun’ perché musicalmente rappresenta una sintesi di Roots Rock e Americana, di ciò che proponiamo anche nei nostri concerti dal vivo. Gli strumenti musicali veri, in presa diretta, privi di effettistica e di elettronica, con le loro dinamiche accompagnano un testo semplice ma profondo. In questo brano si legge la voglia di tornare ad una società fatta di legami semplici e reali, capaci di far provare forti emozioni. Un mondo che ancora qualcuno vuole ma sempre più difficile da avere.”

Le riprese del videoclip sono state realizzate nel bosco di Vaccarizza, Pavia, a lato del fiume Ticino con la regia di Lu’ Magarò. I protagonisti, due ballerini professionisti, interpretano le luci e le ombre di una relazione d’amore importante, perdendosi e ritrovandosi tra giochi e momenti di angoscia fino alla soluzione definitiva di perdersi insieme nella luce accecante del sole. L’autore del testo e delle musiche, Roberto Semini, viene ripreso all’interno del bosco mentre suona gli assoli di chitarra del brano ‘You Are The Sun’.