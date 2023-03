In anteprima il visual video di "Senza me" di S4turno

Milano, 16 mar. (askanews) – In anteprima il visual video di “Senza me”, il nuovo singolo dell’artista romano S4turno, uscito lo scorso 10 marzo (distribuzione Artist First).

S4turno con questo nuovo singolo conferma la sua versatilità e la capacità di saper spaziare tra i vari generi, mixando e giocando con sonorità diverse tra loro. “Senza me”, prodotto dal duo Frankie Mancuso – Atrim Dj, è un brano r&b, in cui le venature pop e urban si uniscono a un sound elettronico, quasi di stampo anni ’80.

“Senza me è nata il giorno in cui ho capito quanto io fossi importante. In questo nuovo brano ho voluto usare sonorità più r&b con armonie lunghe, proprio per descrivere la strana sensazione che si prova quando realizzi che qualcuno può fare a meno di te – racconta S4turno – Il ricordo va al tempo passato insieme e sembra impossibile pensare che quello stesso tempo possa avere altri ritmi, altre persone, altri paesaggi. Poi però a volte capisci che in fondo tu hai dato tutto quello che avevi e ti accorgi che questo ti ha reso più forte, così forte che da qualche parte senti una voce orgogliosa chiedere: “Ma come fai a stare senza me!”.

“Senza me” arriva dopo la pubblicazione del brano “Kilometri” e anticipa il nuovo progetto discografico di S4turno, al secolo Andrea Riccardi. Classe 1994, S4turno ha iniziato a scrivere e comporre le proprie canzoni all’età di 14 anni; la sua musica unisce l’amore per il pop e l’RnB al sound più aggressivo dell’elettronica e dell’urban, creando nuovi spazi dove poter immaginare la sua scrittura.