In anteprima “La ragazza del weekend” è il nuovo singolo di Symo

Roma, 28 set. (askanews) – “La ragazza del weekend” è il nuovo singolo della cantautrice r&b romana Symo (distribuzione ADA Music Italy – https://ada.lnk.to/laragazzadelwknd).

Il brano è stato scritto dalla stessa Symo e prodotto da Encore. In “La ragazza del weekend”, le sonorità afro incontrano la dance hall, su un tappeto di parole in cui si incastrano perfettamente espressioni legate al gergo romano, poiché Symo nasce e cresce a Roma, dando vita quindi a un sound originale e singolare, nato dall’unione di mondi e stili diversi tra loro.

Symo racconta così il suo nuovo singolo: “La ragazza del weekend” è un vero e proprio storytelling, racconta di una ragazza che decide di anteporre se stessa alla richiesta del suo ex di passare l’ennesima notte insieme, cercando così di non ricadere in quello che è decisamente uno sbaglio .

Nel video, diretto da Tommaso Cassinis, si vede Symo, nata a Roma nel 1991 da madre italo-etiope e padre italo-eritreo, decidere di dare un taglio a questa relazione con l’aiuto delle amiche.

Un videoclip di respiro internazionalein cui l’artista ha deciso di giocare anche con i look e l’estetica, ispirata agli anni ’90.

Rivendicare l’indipendenza e la libertà delle donne, è una delle tematiche affrontante spesso da Symo nei suoi brani, insieme anche all’inclusione e il senso di appartenenza per le proprie origini. Nel corso del lockdown, infatti, ha spopolato su TikTok la sua #Africachallenge, in cui Symo ha invitato la community a reinterpretare con vari video, il messaggio della sua canzone “Africa”, che affronta il tema degli stereotipi con cui convivono alcune persone afro discendenti, ma nella quale può rispecchiarsi qualsiasi persona di altra provenienza. La challenge ha superato centinaia di migliaia di visualizzazioni, dando vita a un vero e proprio melting pot virtuale tra giovanissimi di diverse etnie.