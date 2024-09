In anteprima "L'Amuri è assenza" il nuovo brano di Eman

Milano, 12 set. (askanews) - In anteprima il video "L'Amuri è assenza" il nuovo brano di Eman, è una rumba in dialetto siciliano che fonde il suono latino dalle sfumature suadenti e lunari, con la ricchezza della lingua siciliana. In questo contesto il dialetto perde la sua connotazione locale pe...

Milano, 12 set. (askanews) – In anteprima il video “L’Amuri è assenza” il nuovo brano di Eman, è una rumba in dialetto siciliano che fonde il suono latino dalle sfumature suadenti e lunari, con la ricchezza della lingua siciliana.

In questo contesto il dialetto perde la sua connotazione locale per trasformarsi quasi in una lingua straniera evocando un’esperienza musicale unica e coinvolgente. “L’amuri è assenza”, estratto dall’album “Siculatina”, rappresenta una visione positiva della globalizzazione, vista non come un appiattimento delle diversità ma come un’armoniosa celebrazione delle specificità culturali, spiega Emanuele Pavano in arte Eman.

La scelta della rumba in siciliano ci ricorda che ogni siciliano, grazie alla sua storia di migrazioni e alla sua natura accogliente, è cittadino del mondo. Questa musica celebra l’apertura al Mondo e la ricchezza che derivano dall’incontro con altre culture, trasformando ogni nota in un inno alla diversità e alla connessione globale.

“L’amuri è assenza” esalta l’unicità e la bellezza delle radici siciliane, reinterpretandole in una chiave moderna e internazionale.

Ad enfatizzare il testo un videoclip ufficiale in cui le atmosfere siciliane del borgo marinaro di Marzamemi sono la perfetta coreografia della rumba sicula.