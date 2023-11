In anteprima "Natale magico" di Davide De Marinis e Marta Brando

Milano, 9 nov. (askanews) – In anteprima il video di “Natale Magico” il nuovo singolo di Davide De Marinis e Marta Brando, disponibile dallo stesso giorno in digitale. “Natale magico” è un brano dedicato a tutti i bambini del mondo. E’ un inno di speranza, in questo momento storico dove c’è tanto bisogno di pace, serenità e magia.

La canzone scritta da Davide de Marinis nasce due anni fa e viene realizzata durante le festività con il suo produttore Paolo Agosta che la ha arrangiata e mixata al Bunker Home Studio di Milano.

“Quando ho fatto sentire a tutte le persone care e alla mia famiglia la prima bozza di “Natale magico” ho visto l’emozione nei loro occhi – dice Davide De Marinis – questa cosa mi ha spronato ad andare avanti e a coinvolgere Marta Brando, giovane talentuosa artista R’n’b. Il nostro sogno è che diventi una delle canzoni di Natale in Italia di oggi e di domani “.

L’armonia e la melodia Italiana si fondono con l’arrangiamento in stile americano Swing-Pop. Tutti gli strumenti sono suonati da Agosta e con Davide de Marinis e Marta Brando c’è il coro di bambini dell’Istituto comprensivo Cardarelli Massaua di Milano.

L’idea del video si basa su cose che succedono allo schioccare delle dita dei due artisti, fino all’arrivo del coro dei bambini. Non manca certo Babbo Natale e una famiglia con bambini che giocano nella neve. Lo spazio che è stato pensato, ispirandosi al candore del video di “Imagine” di John Lennon, è un posto spazioso, estremamente elegante e minimale, la regia è di Paolo Agosta, ed è stato girato a Milano al Cross+Studio e alla scuola di musica MC che ha prestato il coro dei bambini per le riprese.