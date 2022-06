In anteprima Oltre i confini, video del singolo di Nicola Braccia

Milano, 30 giu. (askanews) – In anteprima il video di “Oltre i confini” il nuovo singolo inedito di Nicola Braccia e sarà in radio e disponibile in digitale (One Publishing E Music/Believe).

Il brano è chiaramente una storia d’amore, ma di quelle vere, turbolente, che molto spesso sono le più intense, proprio come in questo caso dove un ragazzo, pur trovandosi di fronte ostacoli e difficoltà, proverà e riuscirà a portare con sé la sua amata.

“Un po’ di tempo fa – racconta Nicola Braccia – il mio amico e coautore del brano, Claudio Zilli, mi fece ascoltare un provino, che mi colpì moltissimo. Ci mettemmo subito al lavoro per rielaborare sia il testo che la composizione musicale, cercando di trovare il giusto connubio tra linea melodica e metrica, il tutto per ottenere la genesi di un testo avvincente ma allo stesso tempo comprensibile a tutti. Così è nata “Oltre i confini”.”