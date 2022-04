In anteprima Petrolio, nuovo singolo di Fran e i Pensieri Molesti

Milano, 11 apr. (askanews) – In anteprima il video di Petrolio, il nuovo singolo di Fran e i Pensieri Molesti, band indie pop queer torinese, tra i 10 finalisti del Contest 1MNext del Primo Maggio di Roma. Da sempre vicina a tematiche sociali e universali, con questo singolo il gruppo affronta argomenti di grande attualità legati all ecologia, alla lotta al cambiamento climatico e all inquinamento.

Nel videoclip, che nasce da un idea di Fran e i Pensieri Molesti ed è diretto da Marco Mannini, Francesca Mercurio, leader della band, indossa i panni del pianeta Terra e, in prima persona, racconta i maltrattamenti, il dolore e l’indifferenza che subisce ogni giorno da coloro che dovrebbero amarla e rispettarla: gli esseri umani.

Gli altri componenti del gruppo rappresentano l’umanità che non si rende conto di quello che ha a disposizione e quindi sfrutta a suo piacimento, ignora la gravità della situazione e pone il profitto e l’utile prima di ogni altra cosa.

“Petrolio”, scritto da Francesca Mercurio, che ha anche composto il pezzo con Roberto Testa e prodotto da Gianmarco Grande, è un brano pop che affronta il tema legato alla tutela dell ambiente in maniera intima e diretta.

È la Terra che ci parla in prima persona e ci ricorda le azioni negative che abbiamo compiuto nei suoi confronti, il nostro trascurarla e la noncuranza. “Ma sai, sei stato distratto, non mi hai protetta dal mondo, e noi sappiamo solo soffocare come petrolio nel mare”, recita il ritornello. Da un lato è un grido di denuncia – racconta la band – dall’altro un invito a cambiare mentalità e ad agire nell’immediato: “Raccoglimi da terra adesso, che mentre il mondo sta finendo, ti giuro, amore, che mi sto spegnendo .

Fran e i Pensieri Molesti nascono nel 2016 a Torino grazie all incontro di Francesca Mercurio (voce, chitarra e autrice) con Lorenzo Giannetti (organetto diatonico, sintetizzatori), ai quali si uniscono dopo poco tempo Jacopo Di Nardo (percussioni, batteria e pad), Roberto Testa (basso elettrico, contrabbasso e tastiere) ed Enrico Magno (chitarra elettrica). Il progetto si irrobustisce sempre più grazie a un forte lavoro di squadra che spinge ognuno a mettersi sempre in gioco con nuove idee: da qui il cambiamento di generi, dal folk-cantautorato all indie-elettronico per poi raggiungere il pop; così come i costumi, dalla sperimentazione steampunk, al nudo, dalla distruzione degli stereotipi di genere al glam.