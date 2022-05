In anteprima “Verso casa”, il nuovo singolo dei WakeUpCall

Milano, 4 mag. (askanews) – “Verso casa” è il nuovo singolo della band indie-rock romana WakeUpCall. Il racconto di un viaggio alla ricerca delle proprie radici. Un’anteprima alla vigilia dell’uscita, il 6 maggio.

“A volte crediamo che per trovare le risposte che cerchiamo dobbiamo andare via, lontano – ha spiegato la band – le cerchiamo in capo al mondo, per una vita. E finiamo per trovare quelle risposte, quella speranza, o felicità, nello stesso luogo dal quale eravamo fuggiti, l’unico posto in cui abbiamo dato per scontato non avessimo potuto trovare queste cose: casa.

E allora è arrivato il momento di tornare verso casa.”