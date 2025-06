In anteprima video Aggio truvato l'ammore di Cristina Lizzul Ft Laioung

Milano, 20 giu. (askanews) – In anteprima il video “Aggio truvato l’ammore” il nuovo singolo di Cristina Lizzul Feat Laioung, prodotto da Obi1 e che porta la firma dei due artisti. Il brano, dalle sonorità R&B e in perfetto stile sexydrill, racconta l’amore come un’esperienza spirituale, quasi divina. Un miracolo raro, vissuto come una rinascita emotiva.

Cristina Lizzul esprime la profondità e l’entusiasmo di aver finalmente trovato un amore puro e autentico, dopo un lungo percorso fatto di battaglie interiori e delusioni.

Mentre lei celebra questo miracolo emotivo, la risposta di Laioung appare distaccata, quasi timorosa di accogliere un sentimento così grande. Non risponde con un “Ti amo”, ma con un disilluso “ho messo il cuore nel portafoglio per poter amare gli affari”, rivelando così una realtà emotiva più dura e concreta. Una frase che svela le sue paure, il conflitto tra il desiderio di amare e la necessità di proteggersi. Sembra pronto a fare il salto, ma qualcosa lo trattiene.

Il brano è un dialogo tra due visioni opposte dell’amore: da un lato la Lizzul, cantautrice italo-americana R&B/Trapsoul, che incarna il sentimento con dedizione e vulnerabilità; dall’altro Laioung, che si ritrae, forse non pronto a lasciarsi andare. Un confronto autentico e intenso, cantato con passione e sincerità da entrambi gli artisti. Il brano arriva dopo la pubblicazione di ”Rimedio d’amore”, che ha ottenuto un ottimo riscontro dagli addetti ai lavori, entrando nella playlist New Music Friday Italia e in Apple Music. I singoli usciti anticipano l’uscita del nuovo progetto discografico di Cristina Lizzul, che si preannuncia ricco di sorprese.