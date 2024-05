In arrivo il primo Master in Politiche Attive del Lavoro

In arrivo il primo Master in Politiche Attive del Lavoro

Firenze, 21 mag. (askanews) - Una grande novità sta per concretizzarsi nel mondo della formazione legata al mercato del lavoro. Il Consorzio UniEticPmi, per la promozione e lo sviluppo di studi universitari e di alta formazione per le piccole e medie imprese, che è stato voluto dalla confederazion...

Firenze, 21 mag. (askanews) – Una grande novità sta per concretizzarsi nel mondo della formazione legata al mercato del lavoro. Il Consorzio UniEticPmi, per la promozione e lo sviluppo di studi universitari e di alta formazione per le piccole e medie imprese, che è stato voluto dalla confederazione datoriale CIFA Italia, in partnership con Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, Fondazione Lavoro dei Consulenti del Lavoro e Università Telematica Unimarconi, hanno in cantiere l’introduzione del Master di I Livello “Esperto in Politiche Attive del Lavoro”.

“Siamo veramente in dirittura d’arrivo -spiega Andrea Cafà, presidente di Fonarcom- ed è un piacere annunciare questo lavoro fatto in questi mesi al Festival del Lavoro perché ci aspettiamo una grande partecipazione e coinvolgimento da parte dei consulenti del lavoro. Questo master che serve a erogare alta formazione ai professionisti in modo tale possano uscirne orientatori che sappiano fare orientamento e profili che sappiano fare bilancio di competenze, soprattutto gestire gli incontri che poi devono produrre occupazione”.

Il Master si rivolgerà ai laureati e consentirà loro di operare in diversi contesti organizzativi, tra cui: agenzie per il lavoro autorizzate alla somministrazione, servizi di intermediazione, selezione e outplacement, istituti di formazione professionale, centri per l’impiego, enti che offrono servizi di orientamento professionale per target specifici di utenti, nonché in progetti e/o azioni di politiche attive del lavoro.

”Questa nuova figura che fondamentalmente è una figura che ha il compito di prendere in carico le persone e cucire addosso a loro quelle misure che possono essere utile per un’attiva ricerca nel mondo del lavoro è una figura professionale nuova ma che allo stesso tempo è già richiesta dal sistema pubblico che dal circuito delle agenzie per il lavoro”, osserva Vincenzo Silvestri, presidente della Fondazione Consulenti per il Lavoro

I partecipanti al Master potranno ottenere 60 Crediti formativi universitari e 20 Crediti formativi professionali.