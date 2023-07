In arrivo un'ondata di calore inedita per l'Italia: possibili picchi sopra i ...

In arrivo un'ondata di calore inedita per l'Italia: possibili picchi sopra i ...

Chi teme il caldo farà meglio a prepararsi psicologicamente per i prossimi giorni, visto e considerato che è in arrivo sul nostro Paese una nuova ondata di calore di origine africana che porterà su gran parte dello Stivale temperature che da molti punti di vista si potrebbero definire insopportabili.

Martedì 20 luglio un evento meteo estremo: punte anche di 50 gradi sull’Italia

Sono giorni che alle nostre latitudini imperversa Caronte, un vortice di aria calda proveniente dall’Africa che ha fatto salire e di molto le temperature un po’ ovunque, portando la colonnina di mercurio a raggiungere in certe aree (come le zone interne della Sicilia o alcune grandi città come Roma e Firenze) anche picchi di 37 gradi.

La situazione però è destinata a peggiorare nelle prossime ore con la data di martedì 20 luglio in modo particolare da segnare a calendario: secondo le previsioni dei metereologi assisteremo ad un evento estremo, in base alle valutazioni dell’ESA (Agenzia spaziale europea) è possibile che si supereranno persino i 50 gradi in alcune aree interne della Sardegna. Sempre nella stessa giornata si prevede inoltre un generale innalzamento delle temperature che dovrebbe portare la colonnina di mercurio a superare i 40 gradi in diverse località italiane.

Non era mai accaduto prima

Al momento la temperatura più alta in Europa era stata registrata a Floridia, in Sicilia, con un picco di 48 gradi nel 2021. Secondo gli esperti è molto probabile che questo scenario inedito, cioè il superamento di questa impressionante soglia, si produca facilmente entro la fine di questa torrida estate 2023.