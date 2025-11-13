In arrivo "Zootropolis 2", Shakira nel video di Zoo è Gazelle

Roma, 13 nov. (askanews) – In attesa dell’uscita nelle sale italiane il 26 novembre, è arrivato il video della canzone originale “Zoo”, interpretata da Shakira, brano presente nella prossima avventura Walt Disney Animation Studios “Zootropolis 2”. La cantante torna così a dar la voce alla più grande pop star di Zootropolis, Gazelle.

Nel video la sua esibizione si alterna ai numerosi personaggi del film, tra cui Judy Hopps, Nick Wilde, Gary De’Snake e Nibbles Maplestick.

La musica e il testo di “Zoo” sono stati scritti da Ed Sheeran, Blake Slatkin e Shakira, mentre la colonna sonora strumentale del film è composta dal vincitore dell’Academy Award Michael Giacchino e sarà lanciata come parte della colonna sonora completa venerdì 21 novembre.

In “Zootropolis 2”, i poliziotti alle prime armi Judy Hopps (voce di Ilaria Latini) e Nick Wilde (voce di Alessandro Quarta) si trovano sulle tracce di un grande mistero quando Gary De’Snake (voce di Max Angioni) arriva a Zootropolis e mette sottosopra la città animale. Per risolvere il caso, i due, sotto copertura, sono costretti ad avventurarsi in nuove e inaspettate aree della città, dove la loro continua collaborazione viene messa alla prova come mai prima d’ora. Il film è diretto dal team vincitore dell’Oscar composto dal Disney Animation chief creative officer Jared Bush e Byron Howard e prodotto da Yvett Merino.