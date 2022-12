In attesa della Schlein nel PD si va verso accordo Nardella Bonaccini

Nessuno parla di un ticket ma di una convergenza strategica e in attesa della decisione di Schlein nel PD si va verso l'accordo Nardella Bonaccini

Ora partono le strategie vere e in attesa della decisione di Elly Schlein nel PD si va verso un accordo fra Dario Nardella e Stefano Bonaccini.

La candidata dell’ala radicale scioglierà la riserva il 4 dicembre e sarebbe pronto un patto fra gli “avversari” per fare massa critica. Lo racconta Agi che spiega come Stefano Bonaccini si appresti a “siglare un patto con Dario Nardella”.

Pd, un possibile accordo fra Nardella e Bonaccini

A Nardella, che avvierà un percorso con Bonaccini in vista delle primarie, potrebbero seguire altri big dem, fra capi corrente e membri della segreteria in carica”.

Ci sono degli “sherpa” che stanno lavorando all’operazione ed hanno spiegato che non si tratta di un ticket. “Se ci sarà, il ticket sarà tra Bonaccini e una donna. Sembra quasi certo, tuttavia, che l’operazione avrà come tema centrale il ruolo dei sindaci nel futuro del partito e del suo progetto per il Paese”.

Schlein sarebbe “indigesta” ai capi corrente

Nel partito c’è un timore oggettivo: la diffidenza mostrata da Schlein nei confornti degli “emissari” delle aree politiche del Pd non sta facendo felici i capi corrente dem e la faccenda potrebbe innescare un ripiegamento quasi fisiologico su Bonaccini.

Il presidente dell’Emilia Romagna rischia insomma di correre da solo anche a fare la tara al sud. Lì secondo le indiscrezioni ci sarebbe chi fa muro nei confronti del governatore, spaventati dalle “posizioni aperturiste di Bonaccini nei confronti dell’Autonomia differenziata”.