In atto una burrasca forza sette sullo stretto di Sicilia, il maltempo non dà tregua e minaccia una parte rilevante dell'isola e della stessa Sardegna

Sicilia senza pace per il maltempo, è in atto una burrasca forza sette sullo stretto di Sicilia e una nuova perturbazione non dà tregua, lo dice uno specifico alert dell’Aeronautica militare che indica che un fronte violentissimo è arrivato da Est.

Sullo Stretto di Sicilia insomma c’è una burrasca in corso, un evento meteo estremo che arriva a poche ore dall’uragano mediterraneo che ha spazzato via la zona di Catania ed ha fatto morti e feriti. Il report dell’Arma Azzurra con pertinenze meteo spiega anche che sono in atto isolati temporali con colpi di vento su stretto di Sicilia e Tirreno Meridionale Ovest.

Burrasca forza sette sullo stretto di Sicilia, quali sono le zone a rischio

Quali sono le zone interessate? Purtroppo quelle già falciate dalla precedente ondata di maltempo: la Sicilia occidentale ed anche la stessa Sardegna orientale. Dopo l’uragano che si è abbattuto su Catania martedì l’allerta è dunque massima per questa nuova perturbazione.

Dopo la distruzione a Catania una burrasca forza sette si addensa sullo stretto di Sicilia

Tutto questo mentre il presidente della Regione Sicilia Nello Masumeci ha deliberato lo stato di emergenza, girando a Roma una richiesta specifica per far dichiarare lo stato di calamità nazionale.

Per oggi e fino a domani 29 ottobre a Catania le scuole saranno chiuse.