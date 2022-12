In aula le accuse di Renzi a "certi Pm", Nordio promette ispezioni

In aula al Senato arrivano le accuse di Matteo Renzi a “certi Pm”, con Carlo Nordio che promette ispezioni.

Il question time del leader Iv sul caso Open e la risposta del ministro della Giustizia hanno sollevato una questione molto spinosa. Ha detto Renzi: “C’è stata una sentenza della Corte di Cassazione che ha annullato senza rinvio, dopo due annullamenti con rinvio, un sequestro fatto nei confronti di uno degli indagati, che si chiama Marco Carrai”.

Le accuse di Renzi a “certi Pm”

E ancora: “Potrebbe chiamarsi Marco Rossi, Andrea Bianchi, non importa: un cittadino è stato indagato per due anni, ha dovuto pagarsi gli avvocati, ha fatto ricorso in Corte di Cassazione, le prime due volte la Corte di Cassazione ha annullato la decisione, alla terza l’ha annullata senza rinvio e ha scritto al pubblico ministero e al tribunale: si restituisca il materiale sequestrato senza trattenimento”.

Il materiale dritto al Copasir

Poi Renzi cita il paradosso: “Ebbene cos’è accaduto? Il pubblico ministero ha scelto di prendere il materiale e di mandarlo al Copasir, il comitato che si occupa dei servizi segreti in questo Paese. Per noi è eversivo (i magistrati infatti devono rispettare le sentenze dei magistrati; i cittadini, ma anche i magistrati) o anarchico (nel senso che a Firenze c’è un giudice che fa come gli pare) oppure è un atto di cialtronaggine da parte del pm.

Delle tre, io quest’ultima la escludo”.

La replica di Carlo Nordio

E il ministro Nordio? “La conoscenza ufficiale di questi atti è parziale. Gli ulteriori fatti saranno oggetto di immediato e rigoroso, sottolineo rigoroso, accertamento conoscitivo attraverso l’ispettorato generale. Successivamente questo Dicastero procederà ad una approfondita, sottolineo approfondita, valutazione di tutti gli elementi acquisiti al fine di assumere le necessarie iniziative”.