In Australia fiori in omaggio alle vittime dell'attacco di Sydney

In Australia fiori in omaggio alle vittime dell'attacco di Sydney

Sydney, 14 apr. (askanews) - In Australia fiori in omaggio alle vittime dell'attacco di Sydney, uccise da una persona con problemi mentali che armata di coltello ha fatto strage in un centro commerciale, il Westfield Bondi Junction. Le vittime sono sei, oltre all'attentatore ucciso dalla polizia....