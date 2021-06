In Australia gigantesche tele di ragno creano paesaggi da fiaba

Roma, 22 giu. (askanews) – Un mare di tele di ragno nel Gippsland, in Australia, lungo la costa, dopo giorni di piogge torrenziali: un paesaggio fiabesco che sencondo gli esperti è frutto del lavoro di milioni di ragni, che hanno lasciato il terreno dove abitualmente vivono per cercare rifugio in zone più alte. Alcune specie di ragni formano con le ragnatele dei veri e propri paracadute per sfuttare il vento e cambiare posizione.

Le spettacolari immagini sono di Carolyn Crossley.