In Australia una bimba muore al parco dopo l’attacco di una gazza

Bimba muore al parco dopo l’attacco di una gazza: la piccola Mia era in braccio alla madre quando il volteggio dell'uccello ha innescato la caduta fatale

Orrore in Australia, dove una bimba muore in un parco di Brisbane dopo l’attacco improvviso di una gazza che ha innescato la sua rovinosa e fatale caduta a terra. I media locali raccontano che la piccola Mia, di soli 5 mesi, è rimstra vittima della più assurda delle tragedie nel parco pubblico Glindemann della città che ospiterà le Olimpiadi del prossimo 2032.

Tutto è accaduto durante il week end appena trascorso, per la precisione domenica 8 agosto.

Bimba muore dopo l’attacco di una gazza: la passeggiata nel verde di Glindemann

E tutto è cominciato con una “banale” passeggiata in mezzo al verde di una famiglia, il papà Jacob, la mamma Simone e Mia, queste due che poi avrebbero fattivamente deciso di proseguire l’itinerario poi rivelatosi fatale. Ad un certo punto un uccello, una gazza bicolore di una sottospecie molti simile a quelle che popolano i nostri paesi in Italia, si sarebbe avventata contro la madre di Mia.

“Attacco” improvviso di una gazza e una bimba muore: non è un fenomeno raro

Non è raro che uccelli come i corvidi, che sono tra l’altro straordinariamente empatici, cerchino di interagire rumorosamente e a volte violentemente con gli esseri umani: a volte difendono essi stessi il nido, spesso sono attirati da oggetti, suoni e movimenti particolari che innescano la loro curiosità, curiosità a volte indistinguibile dall’aggressività con volatili molto rumorosi e di taglia medio-grossa o comunque ammantata di essa. Sta di fatto che la madre di Mia, nel tentativo di difendere la figlia che teneva in braccio, è caduta e non ha fatto in tempo a coprire il cranio della piccola, che ha battuto violentemente a terra.

L’attacco fatale di una gazza e Mia, bimba di 5 mesi, muore: il dolore dei genitori

Malgrado i tempestivi soccorsi del personale del Queensland Children’s Hospital la piccola è morta il giorno dopo. E i genitori hanno voluto rivolgere un messaggio alla comunità che aveva loro espresso vicinanza in quelle tremende circostanze: “Mia ha portato gioia nella vita di tutti con il suo sorriso contagioso, la sua pura innocenza e la sua adorabile risata, sarà per sempre in tutti i nostri cuori. È stato il regalo più prezioso che abbiamo mai ricevuto.

Ora ha messo le ali ed è volata via portandosi tutto il nostro mondo e lasciandoci con un dolore inimmaginabile“. Dal canto suo proprio oggi il sindaco di Brisbane Adrian Schrinner ha stabilito un’inchiesta sull’incidente: “È qualcosa che nessuno vorrebbe mai vedere e vogliamo assicurarci che non accada mai più”.