In Austria amputata gamba sbagliata, i medici: “Errore causato da sequenza di sventurate circostanze”

In Austria a un paziente di 82 anni è stata amputata la gamba sbagliata. I medici sono "sconvolti" e parlano di un "tragico errore".

Austria, amputata gamba sbagliata a un paziente 82enne

Dopo il dibattito che ha coinvolto l’intera Ue in seguito alla decisione di sospendere AstraZeneca in Austria, sconvolge quanto accaduto in un ospedale a Freistadt.

Il Paese vanta una lunga e gloriosa tradizione in campo medico. Conta ben sei Premi Nobel per la medicina. Si tratta di un numero importante, soprattutto per un territorio non particolarmente estero. Tra i sei, ci sono anche due medici ebrei, costretti a emigrare negli Usa con l’avvento del nazismo. Anche oggi l’offerta sanitaria austriaca è eccellente: sono molti i pazienti italiani che si rivolgono a cliniche in Austria e si affidano ai loro medici.

Dalle prime informazioni rese note, si sa che a un paziente di 82 anni doveva essere amputata la gamba sinistra. I medici, tuttavia, hanno commesso un errore, amputandogli la gamba sana, cioè quella destra.

Il personale ospedaliero si è accorto dell’errore il giorno dopo l’operazione, in vista del cambio di fasciatura programmato. L’errore sembra sia stato fatto poco prima dell’operazione, quando è stata contrassegnata la gamba sbagliata.

I medici austriaci della Freistadt Clinic hanno parlato di un “tragico errore”, commentando così quanto successo al paziente 82enne.

I dottori e l’intero personale della struttura, che si trova vicino al confine con la Repubblica Ceca, sono “sconvolti” e hanno spiegato che l’errore è stato causato da “una sequenza di sventurate circostanze”. L’ospedale è localizzato a Freistadt, una cittadina di 8.000 abitanti nel Land Alta Austria.

Austria, amputata gamba sbagliata: le scuse dei medici

Come reso noto dal The Guardian, l’ospedale ha diffuso un comunicato sull’accaduto. Nella dichiarazione si legge: “Siamo profondamente sconvolti da quanto accaduto il 18 maggio. Nonostante gli alti standard qualitativi della nostra clinica, la gamba sbagliata di un paziente è stata amputata”.

“Dobbiamo capire come questo errore si sia potuto verificare. Vorrei scusarmi pubblicamente”, ha aggiunto il direttore medico della clinica durante una conferenza stampa.

Intanto, al paziente è stato offerto aiuto psicologico e in seguito dovrà essere sottoposto all’amputazione della gamba sinistra. I medici hanno fatto sapere che l’intervento “è programmato a breve”.