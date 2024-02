In autunno in tv la serie live action "Gormiti - The New Era"

Roma, 13 feb. (askanews) – Arriva “Gormiti – The New Era”, reboot di uno dei franchise più iconici degli ultimi anni, che diventa ora una serie live action (in collaborazione con Giochi preziosi). Il teaser trailer è stato presentato in anteprima al Festival di Sanremo da Rainbow, la global content company di Iginio Straffi, sullo sfondo dello spettacolare allestimento realizzato a Casa Sanremo da Grotte di Frasassi, partner istituzionale del format.

“Gormiti – The New Era” è stata girata interamente in Italia, scegliendo le location, tra cui appunto le millenarie stalattiti e stalagmiti delle Grotte di Frasassi, il famoso complesso ipogeo dell’appennino marchigiano, tra i più maestosi e visitati d’Europa e il territorio circostante, ambientazioni naturali che hanno reso particolare la resa di molte scene chiave della serie.

Con effetti in CGI e un cast internazionale, la serie live action di venti episodi verrà rilasciata a partire dall’autunno 2024. “Poter presentare il teaser di Gormiti The New Era in anteprima a Sanremo è stato un piacere e una grande occasione, resa possibile dalla straordinaria sinergia con il Consorzio Grotte di Frasassi, che ci ha permesso di sottolineare il valore delle risorse naturali, dell’arte e della cultura in Italia”, ha commentato Iginio Straffi, fondatore e ceo del Gruppo Rainbow, già padre del celebre brand Winx Club fra i tanti successi internazionali prodotti.

In occasione dell’anteprima a Casa Sanremo, Iginio Straffi è stato inoltre insignito del premio Eccellenza Italiana conferitogli dal Sindaco di Sanremo, a riconoscimento del costante e devoto impegno profuso dall’imprenditore e artista nel campo dell’intrattenimento di qualità made in Italy sempre più famoso nel mondo.

La serie si rivolge a un pubblico kids/preteen. Il cast principale è stato selezionato tra i giovani talenti del panorama internazionale, ed è formato dai giovanissimi attori Millie Fortunato Asquini (Skye – Scion); Federico Cempella (Zane – Scion); Robel Tesfamichael (Glen – Scion); Francesco Bertozzi (Carter – Scion); Claire Palazzo (Myridell). La regia è affidata a Mario Parruccini, regista e sceneggiatore nel mondo dello spettacolo dal 1995. “Gormiti – The New Era” racconta la vita quotidiana di quattro ragazzi della Terra che vengono scelti per diventare ‘Scion’ (cioè protettori) e aiutare a salvare un regno fantastico chiamato Gorm. Nel corso della serie, i quattro Scion impareranno l’importanza del rispetto per la natura, del sacrificio personale, e del potere dell’amicizia e dell’unione contro le avversità. A ogni Scion sarà assegnato un personale Gormita (uno dei leggendari e coraggiosi spiriti guerrieri) che lo guiderà e supporterà emotivamente. Che si tratti di una figura paterna mancante (per Carter), di un migliore amico a lungo desiderato (per Skye), di un saggio fratello maggiore (per Zane) o di qualcuno con cui confidarsi (per Glen), i Gormiti saranno fondamentali per guidare gli eroi nella loro crescita.

Nel corso della serie i quattro protagonisti capiranno che essere eroi non vuol dire semplicemente indossare un bel costume e brandire armi leggendarie, e dovranno acquisire una fiducia e una maturità tali da renderli esseri umani migliori, abbracciando le virtù del coraggio e della collaborazione, della curiosità e della creatività.