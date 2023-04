Home > Askanews > In Bangladesh manifestazioni per i 10 anni dal crollo del Rana Plaza In Bangladesh manifestazioni per i 10 anni dal crollo del Rana Plaza

Dacca, 24 apr. (askanews) – A Dacca, in Bangladesh, decine di persone sono scese in piazza per ricordare i 10 anni dalla tragedia del Rana Plaza. Il palazzo di 8 piani crollò mentre all’interno lavoravano migliaia di persone in condizioni di sicurezza precarie: morirono in 1.130. La maggior parte erano impiegate in aziende tessili che poi rivendevano a grandi marchi dell’industria della moda globale, Italia compresa.

