In Bangladesh migliaia celebrano un anno dalla rivoluzione

Dacca, 5 ago. (askanews) – Migliaia di persone hanno partecipato a una manifestazione davanti al parlamento del Bangladesh per celebrare il primo anniversario della “Rivoluzione di luglio” guidata dagli studenti che ha destituito l’ex prima ministra Sheikh Hasina, ponendo fine al suo governo autoritario durato ininterrottamente per 15 anni. “Ora tutti possono esprimere le proprie opinioni in un ambiente libero, non ci sono centri di detenzione segreti, non c’è paura di ingiustizie, sparizioni forzate od omicidi”, ha affermato uno dei manifestanti