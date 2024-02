In Brasile manifestazione pro Bolsonaro: sono un "perseguitato"

Roma, 26 feb. (askanews) – L’ex presidente brasiliano di destra, Jair Bolsonaro, ha affermato di essere vittima di una persecuzione politica. In un comizio a San Paolo, davanti a decine di migliaia di persone, ha sostenuto che le accuse di golpe contro di lui sono una “menzogna” e ha denunciato la sua ineleggibilità per diversi anni.

“Cos’è un colpo di Stato? Un colpo di Stato è un carro armato in strada, un’arma, una cospirazione. È portare la classe politica dalla tua parte, gli uomini d’affari, ecco cos’è un colpo di Stato. In Brasile non è stato fatto nulla del genere” ha detto, chiedendo anche “un’amnistia per i suoi sostenitori imprigionati a Brasilia” dopo aver saccheggiato la sede del potere l’8 gennaio 2023, una settimana dopo l’insediamento di Lula.

L’ex presidente si è presentato in piazza con la maglia gialla della nazionale di calcio brasiliana, simbolo di cui si sono appropriati i suoi sostenitori. Lo scorso anno Bolsonaro è stato dichiarato ineleggibile fino al 2030 con l’accusa di disinformazione. È sotto inchiesta per un presunto “tentativo di colpo di Stato” per evitare la sconfitta elettorale contro l’attuale presidente di sinistra Luiz Inacio Lula da Silva, e ha nuovamente negato ogni coinvolgimento. Nel suo discorso, si è descritto ancora una volta come “perseguitato”. “Sto cercando la pace, per cancellare il passato e trovare un modo per vivere in pace”, ha detto.

I suoi sostenitori, anch’essi vestiti di verde e giallo, si sono radunati in massa sull’Avenida Paulista, arteria emblematica della più grande metropoli dell’America Latina, lasciando un’immagine di un Paese ancora diviso.