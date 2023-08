In Brasile nasce l'Alleanza amazzonica contro la deforestazione

Belem, 9 ago. (askanews) – Otto Paesi dell’area amazzonica riuniti in Brasile hanno annunciato il lancio di una “alleanza” contro la deforestazione. Per il presidente brasiliano Lula da Silva si tratta di un “punto di svolta” nella lotta contro il riscaldamento globale.

La nascita dell'”Alleanza amazzonica per combattere la deforestazione” è prevista dalla dichiarazione congiunta firmata a Belem da Brasile, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perù, Suriname e Venezuela, ovvero dai Paesi dell’Organizzazione per il Trattato di Cooperazione Amazzonica (OTCA) nata nel 1995 con l’obiettivo di preservare le foreste pluviali della regione, habitat per circa il 10% della biodiversità mondiale.

“Sono sicuro noi saremo in grado di andare avanti insieme per attirare l’attenzione del mondo sull’Amazzonia e sottolineare la necessità di un’azione congiunta, trasversale o multidimensionale per proteggere l’Amazzonia” ha detto il ministro degli esteri brasiliano.

L’obiettivo aggiornato è “evitare che l’Amazzonia raggiunga il punto di non ritorno”, ovvero che l’Amazzonia emetta più gas serra di quanto ne assorba.

