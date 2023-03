In Brasile scoperte rocce fatte di plastica

(Adnkronos) - La geologia dell'isola vulcanica brasiliana di Trindade ha affascinato gli scienziati per anni, ma la scoperta di rocce fatte di detriti di plastica in questo remoto rifugio per tartarughe sta scatenando un vero allarme. La plastica fusa si è intrecciata con le rocce dell...