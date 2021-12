In Brasile sindaco ed ex consigliere regolano i conti sul ring

Roma, 14 dic. (askanews) – Il sindaco di Borba, una piccola città brasiliana, Simao Peixoto, è salito sul ring per regolare i conti con un ex consigliere municipale, Erineu “Mirico” da Silva, in merito alla gestione della principale attrazione turistica del comune. Tra le grida degli spettatori i due uomini se le sono date di santa ragione, ma alla fine a vincere è stato il sindaco, che ha postato le immagini del match sui social.

Al centro del litigio, secondo la stampa locale, la gestione del Balneario do Lira, un resort con spiaggia, principale attrazione del posto.

L’autorità sanitaria dello Stato dell’Amazzonia ha chiesto tuttavia spiegazioni al sindaco, 39 anni, per avere permesso un evento seguito da spettatori ammassati e senza mascherina.

Fonte immagini @prefeitosimaopeixoto