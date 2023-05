Home > Askanews > In Calabria trovata morta la 18enne dispersa durante il rafting In Calabria trovata morta la 18enne dispersa durante il rafting

Milano, 31 mag. (askanews) – I Vigili del Fuoco hanno ritrovato il corpo senza vita di Denise Galatà, la 18enne dispersa durante una escursione in rafting nel fiume Lao, in località Laino Borgo, in provincia di Cosenza. La ragazza era in gita con i professori e i compagni di classe, con cui stava partecipando all’escursione sul fiume quando il gommone si è ribaltato. Le persone che erano a bordo con lei si sono salvata, mentre della giovane era stato ritrovato solo il caschetto. Il corpo è stato ritrovato dai soccorritori acquatici dei vigili del fuoco dopo oltre 24 ore di ricerche in una area particolarmente impervia.

