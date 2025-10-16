In California il simulatore che riproduce un sisma di magnitudo 7

Milano, 16 ott. (askanews) – Cosa succede durante una scossa di 7 gradi di magnitudo? In California un simulatore itinerante fa vivere in sicurezza la sensazione di un violento sisma ai cittadini per prepararli ad affrontare la situazione in uno dei territori del mondo più a rischio. La 7 è la magnitudo stimata del famoso “Big One”, un possibile devastante terremoto nello stato americano, che è proprio lungo la faglia di Sant’Andrea, e che potrebbe causare 1.800 morti, 53.000 feriti e 200 miliardi di dollari di danni materiali, secondo le proiezioni dell’Istituto americano di geofisica.

Il simulatore è stato installato all’interno di un camion che una volta all’anno fa un tour in tutta la California. “È stato molto più forte di quanto pensassi – racconta Randy Baxter, appena sceso dal simulatore – ho già sentito terremoti più lievi in passato, ma con una scossa di quella intensità mi sono reso conto che non riuscivo nemmeno a stare in piedi”.