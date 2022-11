In cambio di buoni voti violentava le studentesse: prof condannato a risarcire l'istituto per danno di immagine con ben 100mila euro

In Sardegna un insegnate che in cambio di buoni voti violentava le studentesse è stato condannato a risarcire anche l’istituto teatro dei suoi reati.

Dopo i 10 anni inflitti per quegli stupri un docente dovrà sanare il danno di immagine alla scuola. La notizia è che l’Ufficio scolastico provinciale di Cagliari dovrà essere risarcito con una somma di 100mila euro per danno d’immagine.

Violentava le studentesse, condannato a risarcire

Alla base della richiesta lo scandalo del docente condannato in via definitiva a dieci anni per concussione e violenza sessuale nei confronti di alcune studentesse dell’Istituto magistrale.

Oggi quella scuola si chiama Liceo Eleonora d’Arborea.

La polemica: “La scuola non ha protetto mia figlia”

Attenzione, da parte di molte parti in causa è montata però una polemica per cui, con delicatissime accuse da verificare, il padre di una delle vittime ha detto: “Si va a risarcire la scuola che per anni non ha protetto le alunne: è vergognoso”. Unione Sarda e Messaggero riportano quella lettura Le studentesse non si erano costituite parte civile e non hanno ottenuto alcun risarcimento, ma il genitore incalza: “Ora vedo che chi non ha fatto nulla, la scuola, viene pure risarcito.

Anche se ha abbandonato le sue ragazze”.