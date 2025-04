In Canada i liberali di Carney vincono le elezioni

Ottawa, 29 apr. (askanews) – Il Partito Liberale canadese, guidato dal primo ministro Mark Carney, hanno vinto le elezioni federali del Paese, dopo una campagna elettorale segnata dalle tensioni sui dazi sulle esportazioni imposti dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. L’emittente pubblica Cbc e altri media hanno previsto che i liberali formeranno il prossimo governo canadese, ma non è ancora chiaro se avranno la maggioranza in Parlamento, per cui sono necessari 172 seggi.

Al momento, secondo le proiezioni dell’emittente, se ne aggiudicherebbe 164, mentre i conservatori si fermerebbero a 148.

L’ex banchiere centrale Carney ha guidato un’ondata di sentimento anti-Trump da quando ha vinto a valanga la corsa alla leadership del suo partito dopo le dimissioni dell’ex primo ministro Justin Trudeau il mese scorso. Ha mobilitato l’opinione pubblica contro le minacce del presidente degli Stati Uniti di annettere il Paese come “51esimo Stato” e ha fatto della difesa del Canada un punto centrale del suo programma. “Come ho avvertito per mesi, l’America vuole la nostra terra, le nostre risorse, la nostra acqua, il nostro Paese. Queste non sono minacce inutili. Il presidente Trump sta cercando di spezzarci per permettere all’America di possederci. Questo non accadrà mai, non accadrà mai” ha detto Carney.

L’opposizione conservatrice, guidata dal parlamentare Pierre Poilievre, era data per favorita quando Trudeau annunciò le sue dimissioni a gennaio. Ma i dazi elevati imposti da Trump sul Canada e le minacce alla sua sovranità hanno trasformato radicalmente la corsa.