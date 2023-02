In casa con diverse ferite, giallo su una donna morta in ospedale

In casa con diverse ferite, giallo su una donna morta in ospedale

In casa con diverse ferite, giallo su una donna morta in ospedale

Lei era in casa con diverse ferite, giallo su una donna morta in ospedale e verifiche della procura sulla posizione del suo compagno convivente

In provincia di Bolzano è mistero, era in casa con diverse ferite, giallo su una donna morta in ospedale che è stata soccorsa in casa ma le cui condizioni sembrano rimandare ad una violenza.

A questo punto si è messa in moto la magistratura che dovrà accertare cosa sia accaduto a una donna altoatesina di 39 anni morta nelle scorse ore. La vittima era stata soccorsa dal personale del 118 con evidenti ferite a casa sua a Merano.

In casa con diverse ferite, giallo

Ad allertare i soccorritori del 118 una chiamata che ha segnalato una donna ferita in casa. Ma cosa è successo? Si sa solo che i sanitari sono arrivati a razzo in corso della Libertà ed hanno trovato la donna con ferite ed in condizioni disperate.

In quella casa la donna risiedeva col compagno. La 39enne è morta poco dopo il ricovero e il tipo di ferite che aveva hanno spinto i medici ad allertare carabinieri e pubblico ministero di turno di Bolzano.

Chi ha fatto la chiamata al 118?

L’indagine è partita ed è nel più stretto riserbo che gli operanti la stanno conducendo ma in queste ore si parla secondo voci ufficiose di un lungo interrogatorio e di un provvedimento di fermo imminente o eseguito in queste ore.

I media spiegano che a lanciare la richiesta di aiuto ai soccorsi medici nella notte sarebbe stato lo stesso convivente della donna.