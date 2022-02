In centro a Roma turisti felici di abbassare la mascherina

Roma, 11 feb. (askanews) – Turisti vicino alla Fontana di Trevi si dicono felici di poter abbassare la mascherina nel giorno in cui in Italia non è più obbligatorio indossarla all’aperto, salvo in casi di assembramento.

“Togliere la mascherina, soprattutto all’aria aperta, sono d’accordissimo, per me oggi è la felicità assoluta”, racconta a France Presse Grazia, catanese in visita a Roma.

“Contento di toglierla sì. Una cosa buona? Non spetta a me dirlo, sono felice solo di poterla togliere”, taglia corto Riccardo, in visita da Milano.

“Penso che sia meglio, perché alla fine uno si sente anche un pochino più libero”, commenta Filiberto, costruttore edile di Fiuggi.

“Penso che vada bene, che sia un bene per il turismo se stiamo attenti quando non la indossiamo”, afferma José Ignacio Santiago, turista spagnolo. “Dobbiamo stare un po’ più attenti nelle vicinanze di altre persone, potrebbe essere ancora un po’ troppo presto”.