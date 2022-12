In Chiesa sono tornate le acquasantiere e il segno di pace

In Chiesa sono tornate le acquasantiere e il segno di pace

In Chiesa sono tornate le acquasantiere e il segno di pace

Anche la Chiesa si adegua alle nuove norme atte a contrastare la diffusione del Covid-19 e, dato che l’andamento dei nuovi casi non è preoccuante, tornano anche le acquesantiere e le strette di mano che indicano il segno di pace.

In Chiesa sono tornate le acquasantiere e il segno di pace: ecco la lettera del Cei ai vescovi

La Presidenza della Cei ai vescovi italiani ha annunciato ieri, 2 dicembre 2022, in una lettera: “E’ possibile tornare nuovamente a ripristinare l’uso delle acquasantiere e si potrà ripristinare la consueta forma di scambio del segno della pace”. Poi è stato ribadito: “non partecipi alle celebrazioni chi ha sintomi influenzali e chi è sottoposto a isolamento perché positivo al SARS-CoV-2“.

Il governo è sempre stato meno severo con la Chiesa

Le Chiese sono state le istituzioni e i luoghi di culto che meno hanno sofferto le restrizioni dure durante la Pandemia di Coronavirus. I fedeli non potevano fare a meno di recarsi in chiesa e dunque i due governi che hanno disciplinato norme contro il virus sono stati meno severi. La mascherina era d’obbligo così come il distanziamento sociale.

Erano state inoltre vietate acquesantiere e la possibilità di scambiarsi un segno di pace.