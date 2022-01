In Cina i piccoli di panda festeggiano l’anno della Tigre

Roma, 26 gen. (askanews) – Cuccioli di panda hanno posato per delle foto con i loro custodi e hanno giocato con le decorazioni installate per il nuovo anno lunare – un grande 2022 con l’immagine di una tigre al posto dello zero – nel centro di riproduzione della riserva naturale nazionale di Wolong, nel sud-ovest della Cina. I piccoli panda sono nati nel 2021, mentre la Cina si appresta a festeggiare, il 1 febbraio, il capodanno cinese con l’inizio dell’anno della Tigre, simbolo di coraggio e determinazione.

(Immagini France Presse)