Milano, 14 ott. (askanews) – In queste immagini da Pechino una rarità: uno striscione di protesta contro il presidente Xi Jinping e la sua politica contro la pandemia di Covid, comparso a pochi giorni dall’inizio del Congresso del partito in cui Xi Jinping va in cerca del terzo mandato.

I video degli striscioni di protesta sono stati censurati in Cina.